Trump inaugura prisão cercada de jacarés para deter imigrantes

Donald Trump elogiou novo centro de detenções - Foto: WHITE HOUSE/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou um novo centro de detenção de imigrantes na Flórida, apelidado de "Alcatraz dos jacarés", e brincou ao dizer que os répteis servirão como guardas.

A construção desse centro gerou indignação entre os críticos da política migratória do republicano por considerar a desumana, e protestos de ambientalistas por ficarem perto de um parque nacional.

Mas para Trump, impulsionador de uma política migratória drástica desde que voltou ao poder, em janeiro, pareceu uma iniciativa fantástica. Está localizado em um aeroporto abandonado, em uma área de manguezais e pântanos nos Everglades.

“Em muito pouco tempo, esta instalação abrigará alguns dos imigrantes mais ameaçadores, algumas das pessoas mais cruéis do planeta”, disse Trump. “Estamos cercados por quilômetros de pântanos traiçoeiros, e a única saída é realmente a deportação”, acrescentou o republicano, de 79 anos, durante visita na terça-feira, 1.

Jacarés 'policiais'

“Há muitos guardas e muitos policiais na forma de jacarés (...) Não precisamos pagar tanto a eles”, declarou.

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, recebeu o presidente na pista. “Queremos eliminar a burocracia (...) para realizar a expulsão desses ilegais”, disse DeSantis.

Trump olhou com admiração para os beliches em gaiolas de metal da instalação, construídas para abrigar 1.000 pessoas, mas que poderiam ser ampliadas posteriormente para receber 5.000.

Questionado em Washington se a ideia é que cobras e jacarés atacam os imigrantes em caso de fuga, Trump disse: "Suponho que esse seja o conceito."

"As cobras são rápidas, mas os jacarés (...) Vamos ensiná-los a escapar de um jacaré, ok? Como fugir, se escaparem da prisão. Não corram em linha reta. Corram desse jeito. E sabe o que mais? Suas chances aumentam cerca de 1%", ironizou, fazendo um movimento de zigue-zague com a mão.

Depois das piadas, o presidente disse que gostaria de deportar "os criminosos" que se naturalizaram americanos. “É polêmico, mas não me importa nem um pouco”, comentou.

O republicano já invejou mais de 200 imigrantes em situação ilegal para uma megaprisão em El Salvador, e outros para a Baía de Guantánamo, em Cuba.

Apenas 'jacarés e pítons'

O governo Trump garante que sua prioridade é dissuadir migrantes com antecedentes criminais, mas na verdade muitos foram detidos sem acusações e, de todo modo, a administração atual considera como um "criminoso" qualquer um que tenha entrado sem visto no país.

Cerca de 200.000 jacarés, que podem passar dos quatro metros de comprimento na idade adulta, habitam o Parque Nacional dos Everglades.

Os ataques de jacarés contra pessoas são caçados na Flórida. Entre 1948 e 2022, foram registradas 453 “mordidas acidentais não provocadas”; 26 terminaram em mortes, segundo a Comissão de Conservação da Fauna da Flórida.

Mas as autoridades salientaram os riscos. “Se as pessoas saíramrem, não as espera grande coisa, além de jacarés e pítons”, disse recentemente o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, ao descrever o centro de detenção.

População protesta durante visita de Trump ao presídio | Foto: Giorgio Viera/AFP

Enquanto Trump estava na Flórida, o Senado aprovou por margem estreita seu megaprojeto de lei orçamentária, que ele denomina de "Lei grande e bela".

O texto inclui o financiamento de um vasto programa de deportações de imigrantes em situação irregular, que abrange a construção de novos centros de detenção.

