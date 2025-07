Nova descoberta em Gizé liga pirâmides do Egito a aliens e Tesla; entenda

Pirâmides de Gizé, no Egito - Foto: HASAN MROUE | AFP

Existe um consenso na comunidade científica de que as pirâmides do Egito são túmulos monumentais para os faraós, com uma estrutura simbólica e espiritual que os ajudava a ascender ao céu e unir-se aos deuses.

No entanto, em março de 2025, novas descobertas suscitaram diversas teorias da conspiração, quando pesquisadores da Universidade de Pisa (Itália) e da Universidade de Strathclyde (Escócia) alegaram ter encontrado cinco grandes estruturas conectadas à pirâmide em uma imensa cidade subterrânea abaixo das pirâmides de Gizé.

As teorias

Complexo subterrêno

Essa descoberta foi recebida com diversas teorias da conspiração, entre elas, de que o complexo subterrâneo contaria com a lendária sala dos registros (uma biblioteca com o "verdadeiro conhecimento dos egípcios") ou as salas de Ain (supostas portas interdimensionais mencionadas em alguns textos egípcios).

Tesla e a transmissão de energia eletromagnética

A suposta descoberta também é vista por alguns como uma comprovação da teoria de que Nicola Tesla acreditava que as pirâmides estariam relacionadas à transmissão de energia eletromagnética devido a seus formatos geométricos. Contudo, não há registros diretos ou provas históricas/científicas de que Tesla realmente acreditava que as pirâmides transmitiam energia.

Alinhamento com a Constelação de Órion

Outra teoria é do alinhamento entre as pirâmides com a Constelação de Órion, o que realmente ocorre. No entanto, segundo cientistas, o alinhamento é puramente visual e não medido com precisão. A motivação mais provável é que Órion estava associado ao deus Osíris (vida após a morte), o que se relaciona ao propósito das pirâmides como túmulos de faraós.

Latitude - velocidade da luz

Além disso, a latitude da Grande Pirâmide de Gizé (29,9792458º Norte) é exatamente o mesmo número da velocidade da luz (299.792.458 m/s). Essa coincidência numérica é real, e a ciência não sabe se foi premeditada ou obra do acaso. A velocidade da luz foi medida com precisão apenas no século XIX.

Contradições

Os pesquisadores alegam ter usado a tecnologia GPR (radar de penetração no solo), que funciona no fundo dos oceanos, mas que, até o momento, não é capaz de mapear o subsolo em profundidades maiores que 15 metros (o que eles afirmam ter conseguido).

Ajustificativa foi o uso de utilizado um software de autoria própria que aumenta o alcance e a precisão do radar. No entanto, esse software revolucionário ao público, o que gera críticas e contestações da comunidade científica.

Zahi Hawass, ex-ministro de antiguidades do Egito, contestou a descoberta, afirmando que a informação está "completamente errada e não tem qualquer base científica".

Hawass também declarou que o Ministério do Turismo e Antiguidades não deu permissão a nenhum indivíduo ou instituição para trabalhar dentro ou fora da pirâmide, e que a alegação de que um radar foi usado dentro da pirâmide é falsa.

Além disso, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo é Corrado Malanga, conhecido por suas teorias ufológicas e sem reconhecimento acadêmico formal na área de egiptologia.

Até o momento, a suposta descoberta subterrânea é considerada uma teoria conspiratória pela maior parte da comunidade científica, que não vê base científica para tais alegações devido à falta de provas concretas.

Elon Musk revela o que há debaixo das pirâmides

Em 2020, o empresário Elon Musk, bilionário dono de empresas como Tesla, Space X, Starlink e X, tuitou que "os aliens eram os verdadeiros construtores das pirâmides". A repercussão foi imediata, e as autoridades egípcias o convidaram a visitar as pirâmides para constatar que são construções humanas.

Na ocasião, Hania Al Machat, ministra de cooperação internacional do Egito, respondeu a Musk, convidando-o e à SpaceX a explorar os escritos sobre a construção das pirâmides e os túmulos dos construtores.

No mesmo dia, Musk tuitou um link para um artigo da BBC sobre a construção das pirâmides, afirmando que o artigo "fornece um resumo sensato de como isso foi feito". A declaração dá a entender que Musk estava fazendo uma brincadeira e reconhece que a construção das pirâmides é mérito dos seres humanos.

