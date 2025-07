Arqueólogos descobrem cidade submersa de mais de 3 mil anos

- Foto: Reprodução: depositphotos

Uma equipe internacional de arqueólogos anunciou a descoberta de uma antiga cidade submersa com mais de três mil anos. A cidade foi encontrada no Mar Tirreno, próximo à costa de Campo di Mare, na região do Lácio, próximo Roma.

Os vestígios pertencem a uma pequena vila ou pavilhão portuário da época romana e chamaram a atenção de especialistas em arqueologia subaquática e história antiga por oferecer novas pistas sobre as civilizações que habitaram a região durante o período imperial.

A descoberta foi resultado de expedições realizadas entre 2023 e 2024, coordenadas pela Soprintendenza Archaeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale, órgão responsável por preservar e estudar o patrimônio arqueológico local. Utilizando tecnologias modernas de mapeamento do fundo do mar, a equipe conseguiu identificar as estruturas em detalhes.

A descoberta

Tudo começou com relatos de pescadores sobre formações estranhas no leito marinho. Após investigações iniciais, mergulhadores e pesquisadores confirmaram a presença de ruínas como muros de pedra, ruas pavimentadas e fragmentos de cerâmica. Entre os achados mais notáveis está:

uma construção circular de aproximadamente 50 metros de diâmetro, formada por paredes duplas de três metros de espessura, separadas por fileiras de tijolos sobre uma base de barro.

O piso ainda preserva o padrão em opus spicatum, conhecido como "espinha de peixe", característico de construções romanas luxuosas, além do uso de técnicas como opus signinum, um tipo de concreto impermeável feito de cerâmica moída, e cocciopesto, empregado nas coberturas

Restos de madeira, molduras e postes também foram encontrados, revelando métodos construtivos avançados para a época.

Sítio arqueológico

Protegido pelo mar ao longo dos séculos, o sítio arqueológico oferece uma rara oportunidade de entender melhor como era a arquitetura, o comércio e o cotidiano de comunidades romanas que prosperaram naquela região.