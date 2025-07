Achado histórico: arqueólogo diz ter encontrado local do 1º milagre de Jesus

Ilustração do primeiro milagre de Jesus - Foto: Reprodução

Um novo estudo arqueológico está desafiando séculos de tradição e promete reescrever a história do cristianismo. Pesquisas recentes indicam que o local onde Jesus Cristo teria realizado seu primeiro milagre, que é o da transformação da água em vinho durante um casamento, pode não ser o que milhões de fiéis acreditavam até hoje.

Por séculos, a cidade de Kafr Kanna, ao norte de Nazaré, foi apontada como o cenário do episódio narrado no Evangelho de João. Lá, peregrinos visitam a chamada “Igreja do Casamento”, construída para celebrar o momento em que Jesus teria revelado seu poder divino pela primeira vez.

De acordo com a Fox Nes, novas escavações sugerem que a verdadeira Caná da Galileia pode estar a cerca de 13 quilômetros dali, em um local muito menos conhecido: a vila em ruínas de Khirbet Qana.

Evidências

As escavações lideradas pelo arqueólogo Dr. Tom McCollough, do Centre College, encontraram fortes indícios de que Khirbet Qana era uma vila judaica florescente entre 323 a.C. e 324 d.C., justamente o período em que Jesus viveu.

Foram localizados restos de uma sinagoga, moedas da revolta macabeia e diversas casas de banho, elementos que sustentam o ambiente judaico descrito no relato bíblico.

O achado mais intrigante veio de um complexo subterrâneo, onde arqueólogos descobriram sinais claros de culto cristão primitivo, datados do século 3. Havia um altar improvisado com a tampa de um sarcófago invertida e dois enormes vasos de pedra.

Além disso, grafites com inscrições como “Kyrie Iesou” (“Senhor Jesus”) e desenhos de cruzes indicam que o local era considerado sagrado já nos primeiros séculos do cristianismo.

Por que não em Kafr Kanna?

A teoria tradicional que aponta Kafr Kanna como a Caná da Galileia nunca foi confirmada por escavações arqueológicas. Nenhum vestígio de um assentamento judaico do período romano foi encontrado debaixo da atual cidade, o que pesa contra a identificação.

De acordo com o Dr. James Tabor, da Universidade Hebraica de Jerusalém, a escolha de Kafr Kanna como destino dos peregrinos medievais pode ter sido mais prática do que precisa.

“Era muito mais fácil chegar a Kafr Kanna, a poucos quilômetros de Nazaré, do que escalar as colinas áridas de Khirbet Qana sob o sol forte do Oriente Médio”, explicou Tabor em entrevista ao The Mail.

Para os estudiosos envolvidos na pesquisa, a combinação das evidências judaicas e cristãs encontradas em Khirbet Qana é forte o bastante para considerar o sítio como o provável local do primeiro milagre de Jesus.

“Tudo indica que Khirbet Qana foi identificado como a Caná do Novo Testamento desde muito cedo”, afirmou McCollough em artigo publicado pela Biblical Archaeology Society.