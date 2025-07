Menina caiu de navio da Disney enquanto posava para foto

Caso aconteceu nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma menina caiu no mar enquanto posava para foto ao subir na grade do quarto andar do cruzeiro na Disney, de acordo com relato de passageiros à emissora NBC News.

"Ela [a menina] estava sentada na grade, e ele queria tirar uma foto, e ela caiu. Então, ele [pai] pulou", contou.

O acidente aconteceu no domingo, 29, durante o retorno do navio a Fort Lauderdale, na Flórida, após quatro dias de viagem entre os Estados Unidos e as Bahamas.

Na ocasião, o pai da menina pulou da embarcação para tentar salvá-la, ambos foram resgatados pela equipe de emergência do cruzeiro, conforme informações da emissora internacional.

O caso repercutiu nas redes sociais após comentários dos próprios passageiros.



O que diz a Disney Cruise Line?

A Disney Cruise Line, empresa responsável pela embarcação, afirmou que os hóspedes foram resgatados de forma rápida e parabenizaram os profissionais.

“Parabenizamos nossos tripulantes por suas habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro de ambos os hóspedes ao navio em minutos", afirmou a empresa.

No comunicado, o empreendimento ainda destaca o compromisso com a segurança dos passageiros.

“Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança”, conclui a nota.