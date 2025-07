Pai entra no mar para salvar filha que caiu de cruzeiro da Disney

Navio estava retornando a Fort Lauderdale, na Flórida - Foto: Reprodução | Vídeo

Uma cena de tocar o coração aconteceu durante uma viagem de navio pelas Bahamas. O pai se jogou no mar para salvar a filha que caiu de um cruzeiro da Disney no último domingo, 29. A embarcação estava retornando para a Flórida, nos Estados Unidos (EUA), quando aconteceu o incidente. As informações são da CNN.

"A tripulação a bordo do Disney Dream resgatou rapidamente dois hóspedes da água", informou a Disney em um comunicado.

"Parabenizamos nossos tripulantes por suas habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro de ambos os hóspedes ao navio em poucos minutos. Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança", diz o outro trecho do comunicado da Disney.

O navio estava retornando a Fort Lauderdale, Flórida, após um cruzeiro de quatro noites nas Bahamas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma lancha de resgate vai prestar socorro a pai e filha no mar.