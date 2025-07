Vídeo: avião pousa "torto" devido fortes ventos na Indonésia

Um avião fez um pouso “torto” em um aeroporto da Indonésia neste domingo, 29, após fortes ventos próximos à pista. Um vídeo mostra o momento exato da aeronave se inclinando para o lado pouco antes do chão.

Veja o vídeo:

✈️🇮🇩 Por um fio: avião da companhia aérea indonésia Batik Air arrisca acidente ao pousar com condições adversas em Jacarta pic.twitter.com/98mWGhduAV — ᗩᒪEᖇTᗩ ᗰᑌᑎᗪO 🌎 (@AlertaMundo_) June 29, 2025

O Boeing 737-800 da companhia aérea Batik Air aterrissou às 15h35 de sábado, 28, hora local, ou 1h35 deste domingo, em Brasília. O voo ID7283 vinha de Kuala Lumpur, na Malásia, e pousou no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana da capital Jacarta.

Normalmente, um Boeing 737-800 pousa com os quatro pneus de trás (chamado de trem principal) primeiro e, por fim, o trem de pouso dianteiro toca o chão. No caso do voo da Batik Air, apenas dois dos quatro pneus de trás encostaram na pista inicialmente.

As condições climáticas no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana de Jacarta, estavam preocupantes com muitas chuvas e ventos de até 46 km/h, segundo o boletim meteorológico local.

Em nota, a Batik Air informou que o pouso ocorreu em segurança e que todos os procedimentos foram seguidos, e que o balanço do avião se deu em razão de um fenômeno chamado de "vento cruzado" - quando o vento sopra de lado em relação à direção em que um avião decola ou pousa.