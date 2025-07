Marca de sorvete muito conhecida decreta falência e fecha 500 lojas

Thrifty Ice Cream vai deixar pontos de venda - Foto: Reprodução | Freepik

A tradicional Thrifty Ice Cream, famosa nos Estados Unidos por seus sorvetes de formato cúbico e sabores exclusivos, anunciou a falência da empresa.

Em maio passado, a marca decretou o fechamento de aproximadamente 500 pontos de venda, todos integrados às lojas da rede de farmácias Rite Aid, que controla a Thrifty desde 1996.

A medida ocorre após a Rite Aid entrar com pedido de falência, sobrecarregada por dívidas que variam entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões.

A decisão impacta diretamente o mercado americano de sorvetes, já que esses balcões da Thrifty, presentes dentro das farmácias, são tradicionais e não podem ser vendidos separadamente.

Com isso, os espaços foram obrigados a encerrar as atividades, deixando milhares de consumidores sem os tradicionais sorvetes servidos no balcão.

Marca perde visibilidade

Com o fechamento desses pontos físicos, a Thrifty Ice Cream perde boa parte da visibilidade que construiu ao longo de décadas. O movimento abre espaço para o avanço de concorrentes e fortalece marcas já consolidadas.

Thrifty Ice Cream é conhecida por seu formato diferente | Foto: Reprodução | Freepik

Apesar da situação, a marca segue presente nas gôndolas de supermercados como Albertsons e Vons nos Estados Unidos, além de mercados selecionados no México.

A continuidade da Thrifty Ice Cream depende do desfecho das negociações do processo de falência da Rite Aid. Há discussões em andamento que envolvem a venda da marca e da fábrica localizada em El Monte, na Califórnia.