Disney brasileira? Irmão de Felipe Neto planeja parque temático no Brasil

Luccas Neto e o prefeito de Maricá, Washington Quaquá - Foto: Divulgação

O youtuber fenômeno com o público infantojuvenil, Luccas Neto, que é irmão de Felipe Neto, teve um encontro com o prefeito do município de Maricá, Washington Quaquá (PT), no Rio, para apresentar a construção de um parque temático na cidade.

Caso o plano dê certo, este será o primeiro equipamento permanente com a assinatura do criador de conteúdo. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além do projeto do parque, Lucas pretende utilizar Maricá como set de duas produções de sua franquia. "O Mistério do Lobisomem" e "O Segredo de Darwin".

Durante a visita, Lucas recebeu do prefeito, Washington Quaquá (PT), uma camisa do clube Maricá F.C, equipe da cidade que disputa a Série D do Brasileirão.

Outro parque temático no Brasil

Mesmo estando no epicentro de uma grande polêmica envolvendo abuso de funcionários, a Cacau Show e seu fundador Alexandre Costa, estão focados na criação do Rede Park parque temático orçado em R$ 2 bilhões, que será construído em Itapevi (SP).

A intenção da Cacau Show é realmente seguir o caminho dos parques da Walt Disney no mundo.

Visto que a empresa já provê hotel, centro de convenções, áreas de lazer e uma megafábrica, com inauguração prevista para 2026.