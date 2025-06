Dono da Cacau Show quer "Disney brasileira" em meio à polêmica

NOVIDADE NO PAÍS

Cacau Show pretende lançar novidade em 2026 - Foto: Divulgação

A Cacau Show está no centro de uma grande polêmica, com as denúncias feitas por ex-franqueados, que acusam a gestão de práticas abusivas e até "seita". No entanto, a rede de franquia planeja um passo gigantesco em breve: lançar uma "Disney brasileira".

O fundador da marca, Alexandre Costa, está focado na criação do Rede Park, parque temático orçado em R$ 2 bilhões, que será construído em Itapevi (SP).

A intenção da Cacau Show é realmente seguir a ideia já trabalhada pela Walt Disney no mundo. Isso porque o projeto da empresa brasileira prevê hotel, centro de convenções, áreas de lazer e uma megafábrica, com inauguração prevista para 2026.

Polêmica da Cacau Show

Enquanto prepara a inauguração do complexo de diversão, a Cacau Show está no centro de denúncias feitas por ex-franqueados, que acusam a empresa de operar com práticas abusivas.

Franqueados e ex-funcionários apontam para um ambiente empresarial estruturado em práticas de controle centralizado e retaliação contra dissidentes.

Os denunciantes relataram um ambiente de trabalho que beira a uma seita, com a realização de rituais comandados pelo próprio CEO, Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Alê Costa.

As denúncias, que incluem proibição de gravidez, homofobia, gordofobia e assédio, foram protocoladas no Ministério Público do Trabalho (MPT).

O que diz a Cacau Show

Em comunicado, enviado desde o início da polêmica na semana passada, a Cacau Show afirma “não reconhecer as alegações apresentadas pelo perfil Doce Amargura em redes sociais”.

A empresa se posiciona como uma marca “construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com nossos franqueados”, prezando por “relações próximas, transparentes e sempre pautadas pelo diálogo”.