Fábrica da Chocolates Pan é vendida para Cacau Show por R$ 71 milhões | A TARDE

Após o leilão que garantiu que a Cacau Show assumisse a antiga fábrica da Chocolates Pan, localizada no bairro de Santa Paula, área nobre de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foi oficializada nesta quinta-feira, 20, que a companhia foi vendida pelo valor de R$ 71 milhões.

A Pan ficou conhecida por fabricar os "cigarrinhos de chocolate" e lápis de chocolate. A aquisição foi feita pela empresa CSH Administração de Bens Intangíveis Ltda, braço de investimentos do Grupo Cacau Show no leilão da Positivo Leilões.

A gigante empresa de chocolate será responsável por 10,4 mil metros quadrados com valor 33% acima do inicial no leilão judicial. A Justiça de São Paulo homologou o resultado do certame.

Em fevereiro, a antiga fábrica de chocolates pediu falência, alegando queda importante em seu faturamento nos últimos anos. Na petição, a Pan afirmava ter uma dívida de R$ 182,9 milhões de impostos estaduais e de R$ 15 milhões em tributos federais. A justiça determinou que os bens da fábrica fossem à leilão.