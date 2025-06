Franqueados da Cacau Show apontam que rede funciona com “seita”

Cacau Show é apontada por franqueados como "seita" - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Franqueados da Cacau Show relataram que a empresa funciona com um clima de “seita”, com punições para os que questionam as posições da companhia. A pessoa que atualmente está comandando a maior parte da rede, é Alexandre Tadeu Costa, conhecido popularmente como Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show.

A realidade, segundo alguns franqueados, é bem diferente da apresentada por Alê Costa em suas redes sociais e entrevistas, já que, ao reclamarem de alguns problemas, como cobranças ou mudanças no preço dos produtos, eles passaram a ser “perseguidos” recebendo produtos perto do prazo de validade para vender, e produtos encalhados que possuem uma baixa saída.

Com isso, a situação de funcionamento das franquias é inviabilizada, forçando os empresários a fecharem as portas.

Processos acumulados

A empresa Cacau Show vem acumulando processos ao longo dos anos por cobranças indevidas, e por enviar produtos de forma inadequada às lojas franqueadas.

Um processo que atualmente tramita na 25ª Vara Civel de Brasília mostra uma das punições sendo a retirada de créditos dos franqueados, fazendo com que os mesmos precisem pagar os produtos à vista.

Perfil de relatos

Os franqueados insatisfeitos criaram um perfil no Instagram para compartilhar seus relatos, batizada como “Doce Amargura”. A responsável, que ainda é uma franqueada, optou por um pseudônimo temendo retaliações.

Porém, ela foi surpreendida com uma visita do vice-presidente da corporação Túlio Freitas, que foi até sua loja, no interior de São Paulo. De acordo com a franqueada, ele perguntou “o que era preciso” para que ela parasse. Após isso, ela busca, judicialmente, rescindir o contrato com a Cacau Show.

Resposta da empresa

Depois do texto ser publicado, a Cacau Show emitiu uma nota afirmando que "Não reconhece as alegações apresentadas pelo perfil Doce Amargura em redes sociais. "Somos uma marca construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com nossos franqueados", diz o comunicado.

“Cada experiência é única e pessoal. Prezamos por relações próximas, transparentes e sempre pautadas pelo diálogo — pilares que sustentam nosso crescimento conjunto e tornam possível a construção de uma jornada empreendedora repleta de conquistas e momentos especiais”, continuou a nota.

Além disso, o texto diz que “o diretor comercial, Túlio Freitas, realiza visitas às lojas como parte de suas atribuições, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os franqueados e entender as necessidades do negócio”. “Essas visitas são realizadas de forma profissional e não têm qualquer relação com o perfil mencionado.”

Finalizando, a nota consta que “não compactuamos com qualquer conduta que contrarie esses valores. Seguimos firmes em nosso propósito: vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas, compartilhando momentos especiais”