Farmácia Popular: cidadão será avisado sobre remédio de uso contínuo

Usuários receberão mensagens de lembrete no WhatsApp - Foto: Elza Fiuza | Agência Brasil

Pacientes que usam programas do SUS, Sistema Único de Saúde no programa Farmácia Popular, vão passar a receber mensagens, a partir desta semana, pelo Whatsapp e pela caixa postal do aplicativo Gov.BR sobre o uso contínuo de medicamentos.

Cerca de 270 mil mensagens vão ser enviadas pelo Ministério da Saúde com a finalidade alertar pacientes sobre a importância de continuar os tratamentos, como os de hipertensão e diabetes.

Segundo o Ministério da Saúde, hipertensos que retiraram medicamentos apenas três vezes nos últimos 12 meses por meio do Farmácia Popular, vão ser os primeiros a receber as mensagens. O programa disponibiliza remédios de forma gratuita.

Agendamentos de consultas médicas com profissionais, lembretes alertando sobre retirada de remédios para diabetes e vacinação também vão ser enviados pelo ministério da Saúde.

A pasta orienta que, quando a notificação for enviada pelo Whatsapp, é importante o paciente verificar se a mensagem apresenta um selo de verificado azul da Meta, que fica ao lado do nome do perfil.