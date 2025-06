Anvisa proíbe distribuição de lote falsificado de botox no Brasil

Lote em questão foi classificado como falsificado, pois não foi produzido pela fabricante oficial - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, nesta quinta-feira, 29, uma resolução que determina a apreensão e proibição do lote W07310 do medicamento Dysport, conhecido por conter toxina botulínica tipo A. O lote em questão foi classificado como falsificado, pois não foi produzido pela fabricante oficial, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda.

Segundo comunicado da própria Beaufour Ipsen, o lote W07310 não pertence à sua linha de produção, e sua origem é totalmente desconhecida. A empresa reforçou que não reconhece a autenticidade do número do lote, o que motivou a Anvisa a banir completamente a circulação do produto no Brasil.

Lote falsificado está proibido em todo o país

A decisão da Anvisa proíbe de forma imediata:

Armazenamento

Comercialização

Distribuição

Exportação

Fabricação

Importação

Propaganda

Transporte

Uso

A agência alertou que o produto não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância.