Suspeito de envolvimento com CV, MC Poze do Rodo é preso em casa

Momento da prisão de MC Poze no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | Polícia Civil do RJ

O cantor MC Poze do Rodo foi preso na manhã desta quinta-feira, 29, por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ele foi preso em casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o artista é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho (CV). As informações são da CNN. Segundo as investigações, o cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis.

Ainda de acordo com as investigações, o repertório cantando pelo funkeiro é de músicas que faz apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes.

"Esses eventos são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes", informou a Polícia Civil.

Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça, após a polícia apontar que os shows são financiados pelo Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção.