Primeira-dama do Comando Vermelho é presa após cinco meses foragida

Marido de Luciane, Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, está preso desde 2022 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Luciane Barbosa Farias, conhecida pelo apelido de “Dama do Tráfico”, foi capturada nesta quarta-feira, 28, pela Polícia Civil do Amazonas, após permanecer foragida por cinco meses. Ela é esposa de Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) no estado.

Segundo o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Luciane atuava como braço financeiro da facção criminosa, sendo responsável por lavagem de dinheiro, ocultação de valores e movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em uma casa localizada na Zona Norte de Manaus, e os mandados haviam sido expedidos em janeiro de 2025 pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Após a captura, ela foi levada para a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações

Envolvimento com tráfico e visitas a órgãos públicos

O MP-AM descreve Luciane como uma mulher com “inteligência financeira” dentro da organização criminosa. Ainda segundo o promotor de Justiça Edinaldo de Aquino Medeiros, ela também representava o grupo criminoso em agendas institucionais: em 2023, visitou o Conselho Nacional de Justiça, o Congresso Nacional e até uma repartição da ONU, sempre se apresentando como defensora dos direitos humanos.

À época, ela era identificada como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), uma ONG que atua na defesa dos direitos fundamentais de pessoas presas. Nas redes sociais, Luciane se autodenominava estudante de Direito e ativista dos direitos humanos.

Esposo, “Tio Patinhas”, está preso desde 2022

O marido de Luciane, Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, está preso desde 2022, acusado de ser mandante de diversos homicídios em Manaus, todos ligados à atuação do Comando Vermelho no estado.