Cantora leva garrafada na testa durante briga por homem

Mulher acusou cantora de dar em cima de namorado - Foto: Reprodução Redes Sociais

A cantora Greycielle Nunes levou uma garrafada na testa durante uma briga com outra mulher, em um bar, na cidade de Crato, no Ceará, no último domingo, 25. O desentendimento entre elas teria sido motivado por ciúmes, já que a agressora teria acusado a artista de estar dando em cima do namorado dela.

Greycielle negou a acusação e relatou em sua rede social ter sido surpreendida por uma abordagem violenta durante um momento de descontração. "O pessoal está dizendo que eu dei em cima de alguém. Isso não é da minha índole. Já tenho outra pessoa e não há por que fazer isso. Uma menina, com quem eu nem estava falando, chegou e me bateu", contou.

Também na internet a mãe da cantora lamentou o fato. "Elas não sabem o que é ver a dor da filha, com cabelo cheio de sangue, caco de vidro nos pés". Ela ainda falou sobre a brutalidade da agressão. "Por causa de ciúme, uma pessoa fazer isso porque ela olhou pra alguém? Ela não estava querendo tomar ninguém. A pessoa chegou na mesa dela, deu a mão e depois fez um negócio desse", concluiu.

Uma testemunha registrou em vídeo o momento exato da agressão. Na imagem, Greycielle aparece deitada no chão segurando o cabelo da mulher e, em determinado momento, é agredida na cabeça com a garrafa de vidro. Ela teve um ferimento na testa e precisou ser levada a uma unidade de saúde. A artista teve alta no fim da tarde de domingo.

"Estou me cuidando para ficar tudo bem. Isso logo vai passar, esse pesadelo [...] Quem me conhece sabe que não sou esse tipo de pessoa, fui para um lugar que não deveria ter ido e isso fica de lição", falou a cantora em um vídeo postado nas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura o fato como lesão corporal e ressaltou a importância do registro do boletim de ocorrência. A Delegacia do Crato é a responsável por apurar ocorrências na região.