Justiça toma atitude sobre bens de MC Poze apreendidos pela polícia

MC Poze do Rodo surgiu nas redes sociais para falar sobre o assunto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro MC Poze do Rodo revelou que recuperou os bens apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação realizada em sua residência há cerca de cinco meses. O cantor usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para fazer o anúncio. Entre os itens, estavam automóveis de luxo, joias e outros pertences de alto valor.

Na publicação, Poze celebrou a devolução dos objetos. “Eu só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá!”, escreveu o funkeiro na legenda da publicação que fez em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 15 milhões de seguidores.

Alvos de operação

O artista e sua companheira, a influenciadora Vivi Noronha, foram investigados pela Operação Rifa Limpa, deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação mira sorteios promovidos de forma irregular nas redes sociais, com possíveis indícios de manipulação de resultados.

Durante o cumprimento de mandados, as autoridades apreenderam bens do casal, incluindo celulares, joias e veículos.

Poze costuma exibir acessórios luxuosos com simbologias pessoais, como pingentes representando um pitbull — apelido do cantor — e uma joia que o retrata com a camisa do Flamengo, fazendo referência à comunidade do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, onde foi criado.

As investigações apontaram que os sorteios suspeitos utilizavam um aplicativo próprio para simular os moldes da Loteria Federal, o que levantou suspeitas sobre possíveis fraudes no sistema.

A legislação brasileira determina que rifas só podem ser realizadas por instituições sem fins lucrativos e com autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

Ataque à polícia

O funkeiro MC Poze do Rodo surgiu revoltado nas redes sociais recentemente e exigiu seus bens apreendidos. Nos stories do Instagram, o cantor disparou: “Vai tomar no cu, vai se foder, num fode, devolve meus ‘bagulhos’ que por direito são meus, neguin. Deus que me deu. Devolve meus carros parados, que estão se acabando na poeira, devolve meus ouros, que foi conquistado com suor, luta, raça… Mais um dia acordando com ódio no peito tão grande. Solta meus ‘bagulhos’, polícia, está feio já, feião”.

Poze afirmou que só quer o que é “por direito”. “Foi conquistado na raça! País de lixos de merdas que só atrasam o povo! Não ajuda, não colabora, não cuida, não protege ninguém essa polícia do Rio de Janeiro!!! Devolve minhas coisas, suas sanguessugas do caralho. Corre atrás do de vocês, porra. Pra que quer tirar de nós? Por que nós não estudamos? Por que nós somos favelados?”, indagou.

Segundo o funkeiro, não ficou claro o que motivou a apreensão dos seus bens. “Pior sensação do mundo, você está sem suas coisas sem nem saber o motivo, simplesmente eles criaram um ‘migué’ pra virem aqui em casa e simplesmente levaram tudo. Até agora eles não querem soltar, que loucura é essa? Que lógica é essa? Vocês querem o que? Querem me transformar em um monstro de novo? Vão conseguir não”, disparou.

Poze do Rodo finalizou: “País mais podre que existe! E quem é para nos defender é quem mais nos deixa com ódio no peito. Minha vontade é de agarrar no pescoço de um e girar até ver babando sangue”.