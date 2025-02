MC Poze sai em defesa de Oruam após polêmica envolvendo Carnaval

Poze saiu em defesa de Oruam - Foto: Reprodução | Instagram

MC Poze utilizou o seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 22, para se manifestar contra os comentários envolvendo Oruam por causa da participação dele no Carnaval de Salvador. O dono do hit "Tropa do Oruam" estava confirmado para o Bloco do Bruxo, que será comandado por Ronaldinho Gaúcho, mas não estará mais no trio.

Nos stories, Poze reagiu à forma como o outro trapper estava sendo chamado na imprensa. Oruam é lembrado como filho do traficante Marcinho VP, criminoso apontado como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CV).

Leia Mais:

>>> Alvo da polícia, esposa de Poze é suspeita de movimentar R$ 10 milhões

>>> VÍDEO: “Quase fui também”, revelou MC Poze após operação da polícia

>>> Esposa de MC Poze é um alvo de operação da polícia: "Levaram tudo"

"Ficam pegando no pé do menor falando que ele é filho de traficante. Tem como voltar no tempo e falar que ele não é? Ele é filho... Qual a diferença do pai para o filho? O menor é traficante, está preso? Não, ao contrário, empilhando hit atrás de hit", disparou MC Poze, revoltado.

O músico ainda ressaltou: "Vocês querem que o menor vire as costas para o pai dele para favorecer vocês. Na oportunidade que eu tiver de falar com ele pessoalmente eu vou falar: 'não abaixa a cabeça para essas mulas, honra teu pai mesmo'".

"Espera o menor lançar outra música, que vai ser hit de novo, e fala dele. [...] Se Deus está fazendo o menor evoluir, o que vai ser de vocês para tentar diminuir ele", completou o MC.

Antes dele, Oruam gravou vídeos nos stories para criticar a mídia e críticas após ser confirmado na folia de Salvador, que começará no final de fevereiro.

Confira vídeo: