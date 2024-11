Esposa de MC Poze é um alvo de operação da polícia: "Levaram tudo"

MC Poze e Vivi Noronha - Foto: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 1º, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação na casa do funkeiro MC Poze e da influenciadora Vivi Noronha, localizada no Recreio, zona Oeste do Rio, em busca de provas relacionadas a sorteios ilegais promovidos pela internet.

A ação, que faz parte da "Operação Rifa Limpa", visa investigar fraudes associadas a sorteios, supostamente manipulados por um aplicativo não auditado.

Em comunicado, a Polícia Civil afirmou que a operação pretende “apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores”. De acordo com as investigações, os sorteios imitavam aspectos da Loteria Federal para aparentar credibilidade, porém, sem a devida fiscalização. A prática de rifas no Brasil exige autorização do Ministério da Fazenda e é restrita a instituições sem fins lucrativos.

Durante a operação, foram apreendidas diversas joias de MC Poze, incluindo cordões e acessórios de ouro. "Levaram tudo!", relatou o funkeiro. Além do casal, a operação mira outros influenciadores, como Roginho Dú Ouro, Jon Jon, e o cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva.

A Delegacia de Defraudações segue investigando os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Não houve mandados de prisão emitidos nesta sexta-feira. As informações são da TV Globo.