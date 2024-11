Técnico de enfermagem é preso por estuprar pacientes inconscientes

- Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta terça-feira, 29, um técnico de enfermagem investigado por abusar sexualmente de ao menos quatro pacientes, em Curitiba. O técnico, que tem 25 anos, gravava os abusos sexuais.

Segundo a polícia local, o caso começou a ser investigado após uma pessoa com a qual ele mantinha relacionamento encontrar os vídeos dos abusos no celular do autor do crime. As vítimas dos abusos eram do sexo masculino.

As investigações apontam que as gravações foram feitas em duas unidades de saúde onde o autor do crime trabalhava. O celular que registrou os episódios de estupro foi apreendido e será submetido a uma perícia.

Na casa dele, policiais apreenderam medicamentos subtraído dos hospitais, como morfina, fentanil e quetamina. O técnico de enfermagem responderá por estupro de vulnerável, furto qualificado e crime de perigo de contágio de moléstia grave, já que sabia que havia contraído o vírus HIV desde 2019.

O Conselho Federal de Enfermagem ainda não se pronunciou sobre o caso.