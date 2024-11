Trio suspeito de exploração sexual infantil em Castelo Branco é solto

- Foto: Redes sociais

O trio que sofreu uma tentativa de linchamento no birro de Castelo Branco, em Salvador, por suspeita de obrigar crianças a fazer sexo, foi solto após os três serem ouvidos na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Segundo a Polícia Civil, a Dercca instaurou um inquérito por corrupção de menores pela produção de vídeos com conotação sexual envolvendo duas crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos, residentes do bairro Castelo Branco.

"O inquérito foi enviado à Justiça, com indiciamento de três envolvidos, encerrando o trabalho da Polícia Judiciária. Detalhes, nomes e circunstâncias não são divulgados por se tratar de um caso de vulnerabilidade. O trio foi ouvido na unidade especializada e liberado", diz a nota enviada ao Portal A TARDE.

Entenda

Duas mulheres e um homem foram presos em Salvador, na noite de terça-feira, 29, por suspeita de produzir e divulgar vídeos com imagens de abuso e exploração sexual infantil. As vítimas têm oito e dez anos e são da mesma família dos agressores.

A Polícia Militar foi acionada após os moradores do bairro de Castelo Branco invadirem a casa dos suspeitos e agredi-los.

De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de linchamento aconteceu após os vizinhos descobrirem que as três pessoas produziam os conteúdos de abuso e exploração sexual das crianças e divulgavam nas redes sociais. Não há detalhes sobre qual é o parentesco entre as vítimas e os agressores.