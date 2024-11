Trio é linchado em Salvador após obrigar crianças a fazer sexo

Suspeitos foram agredidos por populares - Foto: Redes Sociais

Um casal quase foi morto após ter a casa invadida por populares no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na noite de terça-feira, 29. De acordo com informações obtidas pelo Portal A Tarde, a invasão foi motivada porque a dupla postou vídeos nas redes sociais onde aparecem obrigando duas crianças a terem relações sexuais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) instaurou inquérito por corrupção de menores pela produção de vídeos com conotação sexual envolvendo duas crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos.

Embora a ocorrência informe que os suspeitos são pais das crianças, ainda não há confirmação sobre o grau de parentesco com as vítimas. Ainda de acordo com o documento, mais uma pessoa teria participação nas ações.



Conforme a corporação, populares tentaram linchar familiares das vítimas que são acusados de produzir e divulgar os vídeos nas redes sociais. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia especializada por uma guarnição da Polícia Militar que evitou a ação dos populares.