Cantor Pittybull rebate acusações de ter agredido ex-namorada

O cantor de pagode Gian Mário Ribeiro Salomão, conhecido como 'O Pittybull', foi libertado nesta terça-feira, 29, após uma audiência de custódia, onde aguardava a decisão sobre sua prisão. Ele foi detido no último domingo, 27, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, sob a acusação de agredir sua ex-namorada em via pública.



Durante a ocorrência, o artista, de 25 anos, foi acusado de desferir socos e mordidas na jovem de 19 anos, em plena via pública. A agressão, que aconteceu na Rua 13 de Junho.

Com uma base de fãs significativa, somando cerca de 224 mil seguidores no Instagram e aproximadamente 98,6 mil ouvintes mensais no Spotify, a carreira do cantor sofreu um duro revés com as recentes acusações. Em entrevista à TV Record, Gian se manifestou sobre o incidente.

“Eu quero falar a todos os meus fãs, a todos os meus admiradores. Sou contra qualquer agressão. Fui pra Madre de Deus, eu sempre vou quando estou de folga. Moro em Salvador, fui ver minha mãe e minha família. E nessa, fui convidado para fazer uma presença VIP em uma festa. Fui pra curtir de boa. E, de noite, saindo da festa, vindo na rua, foi aí que a minha ex-companheira me viu com a atual. Ela veio pra cima de mim, já veio me engarguelando.”

O cantor também enviou uma mensagem para seu filho: “Fala, filho! Você sabe que seu pai é inocente. Sou um ótimo pai para você, você sabe disso. Jamais iria bater na sua mãe, é a mulher que te trouxe ao mundo.”

O advogado de Gian, Dr. Otto Lopes, também comentou sobre a situação: “Para evitar qualquer tipo de alegação de violência, é interessante que tenha alguém para fazer essa intermediação de contato dele com a criança, quando vai pegar a criança. No dia que ele for ficar com a criança, ou a mãe dele, ou o padrasto, alguém da confiança dele e da genitora. Ele não tem nenhum tipo de proibição, a gente também pediu que ele evite manter o contato com ela. Ele não quer, mas a gente também reinterou isso.”

Dr. Otto ainda fez questão de ressaltar o lado pessoal do artista: “Esse cara, apesar do nome 'Pittybull', eu conheci esse cara ontem pessoalmente, coração maravilhoso, a preocupação dele é só com o filho, com a mãe, com a avó.”