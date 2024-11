É possível alterar o local da prova do Enem 2024? Descubra

Inep recomenda levar o cartão nos dias de exame - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Os candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 já conhecem seus locais de prova, mas podem ter dúvidas sobre a possibilidade de alteração desse local. A resposta é clara: não há como mudar a localização designada.

A alocação dos participantes é feita pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) com base na cidade informada durante a inscrição. Essa é a única oportunidade em que os estudantes podem interferir na escolha do local. No ano passado, um número significativo de cerca de 50 mil candidatos ficou a mais de 30 km de suas casas. Para esses casos, o Inep ofereceu a opção de realização do exame em datas alternativas.

Além disso, a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) tem solicitado aos governos e prefeituras a gratuidade do transporte público nos dias do Enem 2024. Essa iniciativa visa aumentar a acessibilidade e garantir que mais jovens possam participar do exame.

Caso você ainda não tenha conseguido visualizar seu local de prova, siga as orientações disponíveis para acessar essas informações.

Principais datas do Enem 2024:

Primeiro dia de prova: 3 de novembro de 2024

Segundo dia de prova: 10 de novembro de 2024

Divulgação dos gabaritos: 20 de novembro de 2024

Resultado do Enem: 13 de janeiro de 2025