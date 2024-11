Pix por aproximação começará a partir da próxima semana

Será permitido a oferta de pagamento instantâneo nas carteiras digitais - Foto: Reprodução

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou, nesta terça-feira, 29, que o Pix por aproximação será disponibilizado a partir da próxima semana.

“Nós vamos ter um evento com a Google porque vamos lançar o pagamento por aproximação do Pix. Do mesmo jeito que você tem hoje na wallet [carteira] da Google seus cartões de crédito, que você só encosta o celular e paga, vai começar a fazer isso com o Pix a partir da semana que vem”, disse durante o evento Lide Brazil Conference London.

Leia mais

>> Entenda como a matemática explica o prejuízo dos apostadores em bets

>> Inadimplência de aluguel na Bahia sobe e fecha setembro em 4,31%



Segundo Campos Neto, devido à característica de ser programável, o Pix permite que o Banco Central seja capaz de adicionar novas funcionalidades, em termos de programabilidade de dinheiro.

Com a modalidade por aproximação, será permitido a oferta de pagamento instantâneo nas carteiras digitais, as chamadas wallets, sem a necessidade de acesso ao aplicativo da instituição financeira. Com isso, o cliente poderá escolher sua instituição, cadastrar a conta na carteira digital e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, similar ao caso dos cartões.