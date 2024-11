Hotel desaba e deixa pelo menos 1 morto e ao menos 10 desaparecidos

As autoridades locais informaram que as operações de resgate estão em andamento - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um desabamento trágico abalou a cidade balneária de Villa Gesell, na Argentina, na madrugada desta terça-feira, 29, quando o Apart Hotel Dubrovnik, um edifício de dez andares, ruiu. As primeiras informações do ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, indicam que ao menos um homem foi encontrado morto sob os escombros, enquanto 10 pessoas ainda estão desaparecidas.

As autoridades locais informaram que as operações de resgate estão em andamento, com equipes de bombeiros trabalhando no local há cerca de 11 horas. O desabamento também causou danos a um prédio vizinho, gerando preocupação na comunidade.

A investigação sobre o incidente foi iniciada como “estrago culposo”, segundo o jornal argentino La Nación. Até agora, três indivíduos foram detidos: um capataz e dois operários que estavam realizando reformas no edifício. A responsabilidade de dois arquitetos, que supervisionavam as obras do Apart Hotel, também está sob análise por parte das autoridades competentes.