Empresa é investigada por suspeita de contaminação de água em Camamu

Apuração identificou presença de metais em água para consumo em Camamu - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito para com o objetivo de investigar a empresa Baroid Pigmina Industrial e Comercial LTDA por suspeita de ser a responsável por contaminação da água distribuída para consumo humano nas localidades de Ilha Grande, Ilha Pequena e Cajaíba, no município de Camamu, na região da Costa do Dendê, litoral Sul baiano.

Segundo o MPF, uma apuração do Ministério Público da Bahia (MPBA) concluiu que a ocorrência de contaminação por chumbo na água distribuída para consumo na Ilha Grande se relaciona com a atividade de mineração desenvolvida ao longo de décadas pela empresa.

Ainda de acordo com o documento, as águas subterrâneas rasas, localizadas em algumas áreas da Ilha Grande possuem alto teor de ferro e manganês, o qual foi aumentado pelas atividades de mineração.

“A contaminação registrada está associada a lançamentos históricos a partir da Usina de Beneficiamento, com posterior transporte e disposição”, pontuou o órgão.

O MPF justifica que a abertura da investigação se dá por conta da “necessidade de angariar elemento para análise da incidência de danos morais coletivos, sociais e ao projeto de vida da população e gerações afetadas pela degradação dos recursos naturais e do meio ambiente”.

A reportagem do Portal A Tarde tentou contato com a Baroid Pigmina e a prefeitura de Camamu, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.