Instituto capacita população para monitoramento de baleias em Salvador

Baleias chegam a Salvador de julho a novembro - Foto: Divulgação/ Projeto Baleias Soteropolitanas Redemar Brasil

O Instituto Redemar Brasil lançou a campanha "Seja um Cidadão Cientista", convidando a população a participar do monitoramento de baleias jubarte na costa de Salvador. O objetivo é criar uma base de dados aberta e acessível para mapear e proteger esses animais.

Com o mapeamento feito, será possível orientar atividades marítimas nas áreas onde as baleias costumam ser observadas, com o objetivo de evitar acidentes e promover a convivência segura durante a temporada de migração, que acontece anualmente de junho a novembro.

William Freitas, presidente do Instituto RedeMar Brasil, destaca a importância de mapear as rotas das baleias para coordenar o uso seguro do mar entre surfistas, embarcações e outros frequentadores, e por isso precisam de voluntários.

“Nós somos a maior capital de costa do país. São 55 quilômetros, não teríamos força de trabalho para poder estar monitorando todo o tempo a costa, teriam que ser muitas pessoas, então a gente fomenta a ciência cidadã justamente para transformar a cidade”, diz.

A temporada de baleias de 2024 já terminou, mas quem quiser se candidatar para ajudar no próximo ano, já pode. “É só entrar em contato e estar com a gente nessa rede colaborativa. Estamos com todos os canais abertos e à disposição para dar o treinamento e construir essa fonte de dados", explica William. “A gente espera que mais pessoas queiram participar, pessoas que estejam a fim de se aproximar, proteger o oceano, sabendo a importância da baleia”.

Treinamento

Para os interessados em participar da campanha "Seja um Cidadão Cientista", o Instituto RedeMar Brasil oferece um treinamento especializado para dar ao cidadão comum o conhecimento básico do processo de observação. Esse preparo é focado em treinar a visão para reconhecer a presença de baleias jubarte na área e ensinar práticas seguras de sinalização, de maneira que seja possível informar com segurança e eficácia sobre a presença do animal para quem esteja realizando atividades na costa, como surfistas e pescadores. O treinamento também abrange um código de ética para manter a segurança e assegurar um monitoramento harmônico das baleias nas águas da cidade.