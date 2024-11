Após início lavando carros, empreendedor baiano expande marca pelo mundo

Fritz Paixão, CEO da CleanNew - Foto: Arquivo pessoal

A CleanNew é uma rede especializada em higienização e blindagem de estofados que surgiu em Salvador, em 2015. O soteropolitano Fritz Paixão, CEO da marca, viu a oportunidade após começar a lavar carros dentro de um condomínio no bairro de Patamares. Ele conversou com o Portal A TARDE durante a convenção da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a ABF Con, realizada na Ilha de Comandatuba, no município de Una, sul da Bahia.

Tudo começou quando Fritz decidiu que queria casar com sua amada, mas se viu sem dinheiro para comprar uma casa e realizar investimentos. Fisioterapeuta de formação, ele também atuou como apresentador de TV e mestre de cerimônias, mas foi lavando carros durante a madrugada que sua vida começou a mudar.

“A forma mais rápida que eu pensei naquele momento para empreender foi lavar carro. Todo mundo precisa lavar carro. Só que a grande sacada da lavagem automotiva não era montar um 'lava-jato', era vender comodidade dentro dos condomínios de luxo em Salvador”, contou.

“Então, ao invés de lavar o carro durante o dia, que era no horário comercial, eu implantei o serviço noturno, focado no público feminino que não tem paciência de levar o carro para lavar. A cliente chegava no condomínio com o carro sujo depois do trabalho, eu lavava durante a madrugada e ela acordava com o carro limpo. No fim do mês a gente emitia um boleto com a quantidade de lavagens que foram feitas”, complementou.

O serviço foi evoluindo, a demanda foi aumentando, e os clientes começaram a questionar se ele também lavava tapetes e sofás. Foi quando Fritz decidiu ampliar os serviços prestados, com lavagem de carro no período da noite e estofados durante o dia.

Quando eu percebi, eu estava ganhando mais dinheiro lavando sofás do que lavando carros e do que na TV Fritz Paixão - CEO da CleanNew

A evolução da CleanNew foi impulsionada com a expansão da marca por meio de franquias. A relação de Fritz com esse novo mundo aconteceu durante um evento onde ele atuou como mestre de cerimônias. Foi lá que ele conheceu Clodoaldo Nascimento, atual presidente da ABF-RJ e CEO do Grupo BDC, que apresentou essa nova possibilidade ao empreendedor baiano.

“Ele [Clodoaldo] que me apresentou o franchising, foi o primeiro contato que eu tive com o mundo das franquias. Na época eu lavava carros ainda. Ele falou: ‘você monta o modelo, depois você replica. Estude que você consegue montar sua franquia.’ Aí eu estudei e montei a franquia”, explicou Fritz.

“O Fritz foi uma grata surpresa, um presente que o franchising me deu. Eu indiquei a empresa de um amigo para formatar a marca para que ele pudesse virar franquia. E ali, quis o destino, que eu estava introduzindo o Fritz no mundo do franchising. Fico muito honrado, muito feliz de ver meu amigo hoje, cada vez mais, prosperando”, disse Clodoaldo ao Portal A TARDE.

Atualmente, a CleanNew está presente em quase todos os estados do Brasil, além de atuar em 12 países de quatro continentes diferentes. Em 2023, a empresa faturou cerca de R$ 65 milhões e no primeiro semestre deste ano já foram alcançados quase 70% desse número (R$ 45 milhões).

Livro

A história inspiradora de Fritz Paixão no mundo do empreendedorismo agora está nas páginas do seu primeiro livro, intitulado “Nunca Mais Seja Pobre - A História não contada de um lavador de sofás milionário”. Ainda sem data para lançamento oficial, o livro não está disponível para ser comercializado, mas algumas pessoas especiais já foram presenteadas.

Quem recebeu o primeiro exemplar foi Clodoaldo, num gesto de gratidão de Fritz, assim como o segundo livro, entregue ao jornalista Paulo Gratão, uma das primeiras pessoas a contar a história do empresário baiano. Já o terceiro exemplar foi entregue à maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade, que foi uma das palestrantes da ABF Con.

“Eu não pensava em fazer um livro. Tudo que eu fui vivenciando durante essa vida empreendedora, eu fui filmando e postando nas redes sociais, onde eu tenho mais de 600 mil seguidores. Então eu peguei os principais momentos e coloquei um QR Code dentro do livro. Tem alguns capítulos importantes, como quando eu saí da TV, quando eu quase quebrei a primeira vez, quando eu fui pra fora do país”, revelou.

Recentemente, a CleanNew inaugurou uma nova sede no interior de São Paulo, no Parque Tecnológico de Sorocaba, para facilitar a entrega da produção para os franqueados locais e o abastecimento dos franqueados no exterior, espalhados pelo mundo.