Petrobras registra produção recorde no 3º trimestre de 2024; veja números

Aumento da participação do pré-sal na carga favorece a produção de derivados de maior valor agregado - Foto: Divulgação

A Petrobras encerrou o 3º trimestre de 2024 (3T24) com uma produção total própria de 2.689 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), volume praticamente em linha com o trimestre anterior. As informações constam no Relatório de Produção e Vendas do 3T24 da Petrobras, divulgado nesta segunda-feira, 28.

A participação do óleo do pré-sal na carga de petróleo processada nas refinarias atingiu 73%, patamar recorde para um trimestre (aumento de 4 p.p. em relação ao 2T24), demonstrando maior flexibilidade logística e operacional na decisão do uso dessas correntes de forma mais eficiente.

>>>Pix tem mudanças a partir desta segunda; veja

Além disso, em agosto a carga processada de óleos do pré-sal foi de 76%, novo recorde mensal. O aumento da participação do pré-sal na carga favorece a produção de derivados de maior valor agregado e a diminuição de emissões de gases do efeito estufa.

A produção e as vendas de derivados no mercado interno cresceram 4,2% no 3º trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, impulsionadas pelo aumento sazonal da demanda. Em setembro de 2024, a Petrobras teve melhor resultado mensal no ano para o fator de utilização total (FUT) do parque de refino, atingindo 97%.