Instituto divulga lista de 'piores cidades da Bahia'; veja top 10

Baía de Camamu - Foto: Joá Souza/ Ag. A Tarde

As belezas de Baía de Camamu não foram suficientes para tirar a cidade do homônima do topo da lista de um ranking que avaliou as piores cidades da Bahia em qualidade de vida. Dos 417 municípios baianos, Camamu foi o que pior pontuou em indicadores como segurança e acesso à educação.

O Índice de Progresso Social (IPS) colocou Sátiro Dias na segunda posição e Pilão Arcado na terceira. Confira o top-10 no fim da reportagem.

Lançado pelo professor Michael Porter (Harvard Business School), o IPS é uma ferramenta utilizada para auxiliar órgãos públicos, empresas e sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas e programas voltados ao progresso social. Diferente de outros índices que utilizam indicadores econômicos para definir seus resultados, o IPS mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais.

São exemplos de indicadores nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, acesso a moradia e liberdades individuais.

Veja o top-10:

1 Camamu

2 Sátiro Dias

3 Pilão Arcado

4 Belmonte

5 Alcobaça

6 Itangra

7 Jucuruçu

8 Wenceslau Guimarães

9 Jussari

10 Teolândia