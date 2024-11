Falha técnica deixa passageiros 'presos' dentro de trem em Salvador

CCR Metrô Bahia informou que a falha foi consequência de um ato de vandalismo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Na manhã desta terça-feira, 29, passageiros do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas enfrentaram transtornos devido a uma falha técnica em um trem que circulava na Linha 2. O problema foi registrado na Estação Pernambués, onde, segundo relatos de usuários, o trem permaneceu parado por cerca de 10 minutos sem abrir as portas e com o sistema de ar-condicionado desligado.

Em nota, a concessionária CCR Metrô Bahia informou que a falha foi consequência de um ato de vandalismo ocorrido nas primeiras horas da manhã, quando cabos foram furtados, comprometendo o funcionamento dos trens na linha.

O trem afetado precisou ser retirado de operação, o que resultou em um intervalo maior entre as composições no trecho entre as estações Pernambués e Imbuí. A empresa também garantiu que as equipes de manutenção estão trabalhando para normalizar a circulação o quanto antes. A Linha 1, segundo a CCR, não foi afetada e segue operando normalmente.