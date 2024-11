Vídeo: carro derruba poste e capota na Avenida ACM em Salvador

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste na Avenida ACM em Salvador, próximo a Estação Cidadela do BRT, na manhã desta terça-feira, 29. O carro capotou e o poste ficou atravessado na pista, bloqueando a via até ser retirado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador, o veículo e o poste já foram retirados da via. O fluxo do trânsito está sendo normalizado no local. Não há informações sobre o esado de saúde da vítima.

Veja vídeo