Policiamento no Bairro da Paz segue reforçado

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), informou que as ações preventivas e de repressão seguem intensificadas nesta terça-feira, 29, no Bairro da Paz, em Salvador. Os rodoviários informaram que não houve ameaça à circulação de ônibus. O comércio funciona normalmente na região. No entanto, a Secretaria de Mobilidade (Semob), informou que o serviço segue interrompido na manhã desta terça, 29.

Os ônibus deixaram de circular na região desde a última sexta-feira, 25, devido a confrontos que resultaram nas mortes de dois integrantes da facção BDM.

Patrulhamento com carros, motocicletas e Bases Móveis são realizadas por unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar.

Qualquer movimentação suspeita na região pode ser repassada, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).