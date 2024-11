Suspeito de ligação com o BDM é morto em confronto no Bairro da Paz

Suspeito foi socorrido ao Hospital Menandro de Farias, onde teve o óbito confirmado. - Foto: Divulgação / PMBA

Na manhã desta segunda-feira, 28, um homem conhecido como "Gordinho" morreu em confronto com a Polícia Militar durante uma ação da Rondesp Atlântico no Bairro da Paz, em Salvador. Segundo informações preliminares, ele seria integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).

A operação aconteceu na rua Morro da Felicidade após a polícia receber denúncias sobre a presença de homens armados realizando tráfico de drogas na área. Ao se deslocarem para o local, os policiais foram recebidos a tiros e precisaram reagir. Após a troca de disparos, uma varredura foi realizada na área e nas edificações próximas. Em meio à tentativa de fuga, os suspeitos voltaram a atirar contra os agentes, o que resultou em um novo confronto. Cessados os disparos, um dos suspeitos foi encontrado ferido, portando um fuzil. Ele foi socorrido ao Hospital Menandro de Farias, onde teve o óbito confirmado.

Na ação, foram apreendidos um fuzil com carregador e 13 munições, além de drogas: 100 porções de maconha, 280 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para registro da ocorrência e continuidade das investigações sobre o tráfico na região.

Este incidente ocorre após outra ação no mesmo bairro, realizada na sexta-feira, 25, como parte da Operação Hórus, que interrompeu uma festa de integrantes de facção criminosa. A festa, marcada por ostentação de armas e bebidas, foi exposta pelos próprios participantes em redes sociais, o que facilitou a identificação e localização pela polícia. Durante a intervenção, um homem trans conhecido como “Mikey”, registrado como Rebeca Leal dos Santos e identificado por uma tatuagem de personagem no pescoço, foi atingido e morreu no local. Mikey era apontado como "puxador de bonde" em ataques na região do KM17, na Avenida Dorival Caymmi.

Na operação de sexta-feira, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, carregadores, munições e drogas. As equipes seguem realizando buscas no Bairro da Paz para localizar outras armas que teriam sido exibidas pelos criminosos em redes sociais.