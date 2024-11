PM encerra festa de traficantes em Salvador; homem morre em confronto

Uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e porções de drogas foram apreendidos. - Foto: Divulgação / SSP-BA

Uma festa de traficantes que integram uma facção foi interrompida pela Polícia Militar no Bairro da Paz, na noite de sexta-feira, 25, no âmbito da Operação Hórus. A ação aconteceu pouco depois dos criminosos postarem fotos com bebidas e armas nas redes sociais.

Leia mais

>> Líder do BDM no Bairro da Paz morre durante confronto com a Rondesp

>> Vídeo: homem é flagrado invadindo casa na Praia do Flamengo

>> Saiba quem é o gerente do CV preso com R$ 10 mil em Salvador

De acordo com a PM, quando equipes das Rondesps Atlântico, Recôncaco e Sul, além do CPME, CPR Atlântico e CPE chegaram na 2ª Travessa Uauá, os criminosos atiraram e correram.

Ação aconteceu pouco depois dos criminosos postarem fotos com bebidas e armas nas redes sociais | Foto: Divulgação / SSP-BA

Um homem trans, conhecido como “Mikey” e registrado como Rebeca Leal dos Santos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações obtidas pelo Portal A Tarde, Mikey, que tinha uma tatuagem do personagem no pescoço, atuava como puxador de bonde, incluindo participações nos ataques ocorridos na localidade KM17, na Avenida Dorival Caymmi.



Uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e porções de drogas foram apreendidos com o resistente. As equipes permanecem no local buscando armas exibidas nas redes sociais.