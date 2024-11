Saiba quem é o gerente do CV preso com R$ 10 mil em Salvador

Jônatan foi preso com dinheiro, celulares e diversas porções de entorpecentes - Foto: Divulgação / SSP-BA

O gerente do Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública foi preso por guarnições da Polícia Militar empregadas na Operação Hórus na noite de sexta-feira, 25, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Conforme apuração do Portal A Tarde, o homem foi identificado como Jônatan Costa Oliveira e foi detido quando PMs do Batalhão de Choque, Cipe Sudoeste, Rondesp Central e 23ª CIPM patrulhavam na Rua Carla, quando visualizaram o comércio de entorpecentes.

Ele tentou correr, mas foi cercado e preso. Com ele foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, celulares e diversas porções de entorpecentes.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Festa de aniversário

O homem preso é gerente de Anderson Souza de Jesus, também conhecido como Buel, Cris ou Esquerdinha, uma das maiores lideranças do Comando Vermelho em Salvador. Além de ser um dos alvos prioritários da SSP, Buel também é muito querido entre os integrantes da facção carioca.

Na madrugada do último dia 18, o grupo criminoso soltou fogos de artifício e deram tiros nos bairros Vila Canária, Dom Avelar, Pau da Lima e Castelo Branco, para celebrar o aniversário de Buel.

O traficante se intitula costuma se intitular nas redes sociais como o “Dono” dos pontos de venda de drogas em diversoos bairros de Salvador e nas localidades de Itinga e Portão, no município de Lauro de Freitas, além da Ilha de Vera Cruz

O líder do CV costuma agird de forma agressiva e já passou por cima dos próprios aliados para assumir o controle da organização criminosa.