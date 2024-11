Líder do BDM no Bairro da Paz morre durante confronto com a Rondesp

- Foto: Reprodução

Uma traficante conhecida como "Mickey", liderança do Bonde do Maluco (BDM) no Bairro da Paz, morreu durante uma troca de tiros com a Rondesp Atlântico nesta sexta-feira, 25. Ela chegou a ser socorrida para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Informações preliminares apontam que “Mickey” tinha um histórico de envolvimento com o crime organizado. Ela tinha o domínio do tráfico no bairro da Paz e puxava bonde, ou seja, grupo de homens armados para atacar rivais.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo e drogas. A ocorrência foi registrada no DHPP.

Leia também:

>> Possível maior armazenador arquivos pornográfico do Brasil é preso

>> Linha de ônibus é criada para atender ao público do Mega Aulão do Enem

>> Motociclista morre ao bater em caminhonete em avenida na Bahia