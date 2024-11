Linha de ônibus é criada para atender ao público do Mega Aulão do Enem

Os ônibus foram suspensos na tarde da última segunda - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Com o objetivo de atender ao público do Mega Aulão do Enem que será realizado neste sábado,26, no Centro de Convenções, a Secretaria de Mobilidade (Semob) promoveu a criação da linha especial E148 – Terminal Acesso Norte ao Centro de Convenções.

Ela vai operar das 7h às 19h, com partidas do ponto 14, no Terminal Acesso Norte. No sentido inverso, os coletivos sairão do ponto de ônibus em frente ao Centro de Convenções (sentido Itapuã).

No percurso de ida, os ônibus vão sair do ponto 14 no Terminal Acesso Norte e percorrer a Avenida Antônio Carlos Magalhães, fazem retorno na Estação BRT Hiper, seguem pela Avenida Tancredo Neves, Avenida Professor Magalhães Neto, Rua Fernando Menezes de Góes, retornam em frente ao Jardim dos Namorados e seguem pela Avenida Octávio Mangabeira.

No retorno, após sair do Centro de Convenções, os coletivos irão acessar o bairro do Costa Azul em direção a Avenida Tancredo Neves, onde seguem para o Terminal Acesso Norte. Agentes da Semob estarão a postos no terminal acompanhando a operação da linha.