Aulão ENEM 2024 anuncia mudança de data e local

O evento oferece uma oportunidade única de aprendizado e interação - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A organização do projeto Gabaritei – Aulão ENEM 2024 informa que houve alteração na data e no local do evento. O aulão, que estava previsto para o dia 28 de outubro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, foi remarcado para o dia 31 de outubro (quinta-feira), das 17h às 21h, e será realizado no Espaço Moriah Hall, localizado na Paralela. A nova data e o novo local oferecem uma melhor estrutura, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo os conteúdos preparatórios para o ENEM. Para participar, os estudantes devem procurar a diretoria de suas escolas para realizar a inscrição ou se cadastrar no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br) A programação do evento permanece a mesma, assegurando a qualidade e excelência das aulas.

Com as provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 2024 se aproximando, a preparação dos estudantes é fundamental para alcançar bons resultados e garantir uma vaga no ensino superior. Para apoiar os vestibulandos neste momento crucial, a Novabrasil Salvador, em parceria com a Carambola Produções e a Coordenação Pedagógica da A Vida Vale Produções, apresentam o projeto Gabaritei – Aulão ENEM 2024, que será totalmente gratuito. Com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, o evento proporcionará uma revisão completa dos conteúdos mais abordados no exame.

Destinado aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual, o evento oferece uma oportunidade única de aprendizado e interação. Para participar, os alunos interessados devem procurar a direção de suas respectivas escolas para realizar a inscrição. O transporte e o lanche durante o evento serão disponibilizados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, garantindo que todos os participantes tenham acesso às atividades de forma confortável e acessível.

O Gabaritei trará um time de professores renomados para revisar as áreas de Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e eficaz, preparando os alunos para o ENEM. Entre os professores que estarão presentes, destacam-se Zé Carlos Bastos, que ficará responsável pelas aulas de Linguagens e Redação, trazendo toda sua experiência e domínio nas áreas de interpretação de texto e construção de argumentos para a prova. Na área de Ciências Humanas, Bartilloti ministrará Geografia, enquanto Iuri Vieira e Ricardo Carvalho serão os responsáveis por História, cobrindo os principais temas históricos que frequentemente aparecem no exame. Já em Ciências da Natureza, os alunos contarão com o conhecimento especializado de Digenal para Biologia, e a dupla Rodriguinho e Renato para Química. Além disso, Marcelo Fininho dará a aula de Física, abordando os conceitos fundamentais exigidos nas provas do ENEM. Na área de Matemática, Léo e Adroaldo trarão uma abordagem prática e objetiva, ajudando os estudantes a resolverem questões de maneira eficiente e precisa, otimizando o tempo durante a prova.

Além das aulas, o Gabaritei oferecerá uma programação especial com atividades interativas e momentos de descontração para proporcionar um ambiente descontraído e estimulante. Um dos destaques será a participação de Renanzinho CBX, que promete animar os participantes com seu repertório envolvente e cheio de energia. Além disso, haverá sorteios de brindes exclusivos, garantindo que todos os participantes tenham a chance de levar uma lembrança dessa experiência única.

SERVIÇO

GABARITEI – Aulão ENEM 2024

Data: 31 de outubro de 2024

Horário: Das 17h às 21h

Abertura dos Portões: 16h

Local: Espaço Moriah Hall

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 8812 - Paralela, Salvador - BA

Coordenação Pedagógica: A Vida Vale Produções

Realização: Novabrasil Salvador e Carambola Produções

Apoio: Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura.