Possível maior armazenador arquivos pornográfico do Brasil é preso

Polícia Civil apreendeu mais de 400 mil arquivos pornográficos - Foto: Reprodução | Google Street View

Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 25, por suspeita de ser um dos maiores armazenadores de material pornográfico e pedofilia do Brasil. Ele foi detido por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo e também é suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos.

Foram encontrados pela Polícia Civil mais de 400 mil arquivos e as investigações tiveram início após denúncia da mãe da vítima, que era companheira do autor do crime. Foram encontradas fotos e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de nudez e sexo.

Após a ação da polícia, o suspeito teve a prisão preventiva decretada. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de fotografias e vídeos contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo criança.