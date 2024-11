Motociclista morre ao bater em caminhonete em avenida na Bahia

A vítima foi identificada como Júlio César Santos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motociclista de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 24, em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Júlio César Santos.

Segundo a Polícia Militar, uma caminhonete seguia no sentido do bairro Nova Cidade e, ao entrar numa via de acesso ao bairro, não viu a moto que seguia no sentido contrário, o que resultou na batida. O fato aconteceu na Avenida Presidente Vargas, por volta das 19h.

A moto bateu na lateral do carro. Júlio César ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Geral da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

