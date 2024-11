Jovem de 28 anos é morto a tiros na Bahia ao ir no aniversário da mãe

- Foto: Reprodução redes sociais

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros nesta sexta-feira, 25, ao sofrer um assalto em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Alesson das Virgens Cruz Cerqueira.

Morador do bairro, ele saiu da obra onde trabalhava e seguia ao encontro da mãe para comemorar o aniversário dela, quando foi vítima do latrocínio. A polícia acredita que Alesson foi abordado por dois suspeitos que exigiram a motocicleta do rapaz.

O veículo, de modelo Honda CG 150, foi um presente que ele ganhou do pai. O jovem teria se recusado a entregar e foi atingido primeiro com um tiro no peito. Ele chegou a percorrer uma curta distância, mas foi baleado de novo e morreu no local.

Os suspeitos fugiram com a moto, mas depois abandonaram o veículo em uma área de mata no mesmo bairro. Eles ainda não foram localizados pela polícia. O crime é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

De acordo com o homem, o pai do jovem precisou de atendimento médico após receber a notícia da morte. O rapaz era filho único.