'Mickey' do BDM teria puxado 'bonde' para matar ex de chefão do CV

Mickey morreu na última sexta, após trocar tiros com a Polícia Militar - Foto: Reprodução Redes Sociais

O homem trans conhecido como 'Mickey' teria comandado o grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM) em um ataque que resultou na morte de uma mulher apontada como ex-companheira de uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), no bairro de Itapuã, em Salvador. A informação é de uma fonte do Portal A TARDE ligada às forças policiais.

Leia Mais:

>> Integrantes do 'CV' executam adolescente de 15 anos no Lobato

>> Homem é suspeito de tentar matar esposa e duas enteadas na Bahia

O crime foi cometido no dia 17 de outubro. De acordo com a Polícia Civil, vizinhos informaram que vários homens invadiram a casa e efetuaram os disparos à queima-roupa. O caso aconteceu na localidade do Beira Rio, no Km 17. A mulher ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Menandro de Farias, onde foi constatado o óbito.

Morte de Mickey do BDM

Mickey, que era oficialmente registrado como Rebeca Leal dos Santos, morreu na última sexta-feira, 25, após entrar em confronto com policiais militares da Rondesps Atlântico, Recôncaco e Sul, além do CPME. Na ocasião, as equipes encerraram uma festa da facção criminosa que acontecia na 2ª Travessa Uauá, no Bairro da Paz.

Conforme a PM, lá, os criminosos atiraram e correram. Um deles acabou atingido. Mickey chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e porções de drogas foram apreendidas com o resistente. As equipes permanecem no local buscando armas exibidas nas redes sociais.

Na segunda, outro homem suspeito de integrar a facção também morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. De acordo com apurações da reportagem, o suspeito foi identificado apenas pelo vulgo de 'Gordinho'. Um fuzil também foi apreendido na ação.