Suposta 'ex' de chefão do CV é executada dentro de casa em Itapuã

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Uma mulher apontada como ex-companheira de uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador foi executada a tiros, na noite de quinta-feira, 17, no bairro de Itapuã, em Salvador.



De acordo com a Polícia Civil, vizinhos informaram que vários homens invadiram a casa e efetuaram os disparos à queima-roupa. A mulher ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Menandro de Farias, onde foi constatado o óbito.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 15ª CIPM foram acionados, em razão de uma mulher atingida por disparos de arma de fogo, na localidade conhecida como Km 17. Ao chegarem, os pms constataram o fato e a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, onde não resistiu aos ferimentos.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação do crime.