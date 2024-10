Força Total: PM da Bahia participa de nova edição da operação

PM da Bahia participa da 8ª edição da Operação Força Total Nacional - Foto: Divulgação / PMBA

A Polícia Militar da Bahia participa, nesta sexta-feira, 18, da 8ª edição da Operação Força Total Nacional, um esforço conjunto das Polícias Militares de todo o Brasil para fortalecer a segurança pública e combater a criminalidade em todas as regiões do país.

Com uma estratégia diferenciada para cada área de atuação, a operação mobiliza o efetivo da corporação em sua capacidade máxima. Durante a operação, a Polícia Militar baiana atua em todo o estado, intensificando o policiamento, visando a redução de crimes.

As edições anteriores da Operação Força Total vêm apresentando resultados expressivos no combate à criminalidade, com impactos diretos na segurança pública. As ações integradas têm contribuído significativamente para a redução de delitos, a recuperação de bens e o fortalecimento da sensação de segurança em diversas comunidades.