Homem tenta roubar moto e acaba executado a tiros no Saboeiro

- Foto: Reprodução / Google Street View

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 17, no bairro do Saboeiro, em Salvador. Segundo informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na Rua José Ferreira.

Segundo informações fornecidas por uma fonte policial ao Portal A TARDE, o homem teria tentado roubar uma moto na localidade e foi linchado por populares. Durante a confusão, traficantes dispararam contra o suspeito.

O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e autoria do homicídio.