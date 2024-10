Após reforço policial, ônibus voltam a circular em dois bairros de Salvador

Ônibus em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que o atendimento de transporte público foi retomado nas regiões de São Gonçalo do Retiro e Alto do Cruzeiro por volta das 15h desta quinta-feira (17), após reforço na segurança destes locais.

Os ônibus pararam de circular em São Gonçalo após registro de caso de violência na segunda-feira, 14. Os ônibus da linha 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo deixaram de acessar o bairro e passaram a utilizar a rotatória da localidade conhecida como "Cabeção", nas proximidades do Hospital Roberto Santos, para seguir em direção ao Terminal Acesso Norte pela Silveira Martins.

Já no Alto do Cruzeiro, a operação de transporte foi suspenso na manhã da quarta-feira, 16, após registro de tiroteio na localidade. O serviço foi retomado no bairro, no entanto, a linha 1103 – Alto do Cruzeiro x Pernambués está apenas realizando o desembarque de usuários, sem parar no final de linha. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias acompanham a situação.

A retomada aconteceu em São Gonçalo e Alto do Cruzeiro, mas outros três bairros de Salvador seguem sem atendimento, são eles: IAPI, Pero Vaz e Bairro da Paz. Somente nesta semana, dois coletivos foram incendiados na capital baiana.