Salvador e RMS contabilizam maior registro de mortes no Brasil em um dia

A quarta-feira, 16 de outubro de 2024 registrou 15 mortes em apenas 24 horas em Salvador e região metropolitana, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Esse número supera as 14 mortes mapeadas na Região Metropolitana do Recife e as 11 do Rio de Janeiro, tornando-se o maior registro de mortes gerais em um único dia neste ano.

No final da noite de quarta-feira, o Fogo Cruzado contabilizou a 15ª morte, resultado de um dia marcado por nove tiroteios, dos quais dois ocorreram durante ações e operações policiais. Em um desses tiroteios, cinco pessoas foram mortas.

Das mortes registradas, três foram resultado de chacinas, totalizando 11 vítimas. Uma das chacinas, que fez cinco vítimas, ocorreu durante uma ação policial. Este é o maior número de chacinas em um único dia em 2024 e o mais alto desde o início do mapeamento do Instituto em julho de 2022.

Quatro dos 13 municípios que compõem a região metropolitana de Salvador foram afetados pela violência armada:

Candeias: 5 mortos no bairro do Santo Antônio

Salvador:

2 mortos na Fazenda Grande IV

1 morto no Beirú/Tancredo Neves

1 morto no bairro do Barbalho

Simões Filho: 3 mortos no bairro de Aratu

Camaçari: 3 mortos na Via Parafuso

Entre os dias 14 e 16 de outubro, foram registrados 23 tiroteios, resultando em 22 mortes e dois feridos. Desses, 10 tiroteios ocorreram durante operações policiais, deixando um saldo de sete mortos e um ferido. Mais de dois terços das mortes contabilizadas nesses três dias aconteceram na quarta-feira.

Dados de Mortes em Outubro

01/10 - 4 mortos

02/10 - 4 mortos

03/10 - 3 mortos

04/10 - 8 mortos

05/10 - 3 mortos

06/10 - 8 mortos

07/10 - 6 mortos

08/10 - 2 mortos

09/10 - 9 mortos

10/10 - 7 mortos

11/10 - 8 mortos

12/10 - 3 mortos

13/10 - 3 mortos

14/10 - 3 mortos

15/10 - 4 mortos

16/10 - 15 mortos